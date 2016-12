Bewolkt en fris tijdens jaarwisseling, maar wel droog!

EINDHOVEN - De jaarwisseling zal qua weer in ieder geval rustig verlopen. Het wordt bewolkt en met een graad of 2 a 3 is het fris. Maar op een spatje regen hier en daar na het blijft wel droog. Dus buiten proosten en genieten van het vuurwerk, zou geen probleem moeten opleveren.

Volgens MeteoGroup waait het wel een beetje tijdens oud en nieuw. "Dat zal niet hard zijn, maar wel genoeg dat de rook en kruitdampen van het vuurwerk niet blijven hangen", zegt een woordvoerder.



Het weer zal in de hele provincie ongeveer gelijk zijn aan elkaar. "Het is precies wat we kunnen verwachten voor deze tijd van het jaar." De gevoelstemperatuur zal rond het vriespunt liggen. "Maar het is voor het eerst deze week nat er geen nachtvorst zal zijn."



Dinsdag leek het erop dat er wat motregen zou vallen tijdens de eerste uren van 2017. Nu lijkt het er dus op dat het droog blijft. Op 1 januari overdag is er wel meer kans op regen.