Dubbele reanimatie in appartement in Cuijk: veel hulpdiensten in actie voor zieke man en vrouw

CUIJK - In een appartementencomplex aan de Zwaanstraat in Cuijk is donderdagavond kortstondig grote paniek geweest. Een man en een vrouw hadden met spoed eerste hulp nodig. Vier ambulances en een traumahelikopter moesten ter plekke komen om de slachtoffers te redden.

Het zou gaan om oudere mensen, aldus een omstander. Volgens hem werd een van de twee onwel, waarop de ander tijdens het hulpverlenen ook in elkaar zakte.



Reanimatie

Ambulancebroeders hebben het stel succesvol gereanimeerd. De slachtoffers zijn vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Uit voorzorg was er volop politie op de been. Inmiddels is het weer rustig in de straat.