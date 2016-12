De Dakar Rally kan pas beginnen als je dit gezien hebt

SON - Op Omroep Brabant TV zie je donderdagavond hoe de volledige Brabantse enclave de afgelopen maanden heeft toegeleefd naar de Dakar Rally. Onze filmploeg volgde de Brabantse deelnemers in de werkplaats en op het circuit, van het bouwen van de voertuigen tot de verscheping in Le Havre.

Presentator Job van der Zon volgde de twaalf Brabanders de afgelopen maanden op de voet. Zo is te zien wat Team De Rooy nou precies doet tijdens de testdagen. Titelverdediger Gerard de Rooy en Ton van Genugten stuurden hun groene Iveco-trucks diep de Franse Pyreneeën in, om op een circuit in de buurt van Narbonne de puntjes op de i te zetten.



Nasser Al-Attiyah in Brabant

In zijn eigen sportschool in de kelder van zijn huis vertelt concurrent Hans Stacey over het drama dat hem de afgelopen maanden overkwam. Ook is Nasser Al-Attiyah te zien, de tweevoudig winnaar van de Dakar Rally logeerde in oktober een weekend in Eersel bij Erik van Loon, die de grootheid uit Qatar liefkozend 'munne maat' noemt. En in een werkplaats in Uden werd het afgelopen jaar gebouwd aan wat wel eens de grote verrassing van de komende Dakar Rally kan worden: de rallytrucks van Maurik van den Heuvel en Vick Versteijnen.



Road to Dakar wordt donderdag 29 december vanaf 18.48 uur uitgezonden op Omroep Brabant. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Ook is het programma online te bekijken. De Dakar Rally begint op Nieuwjaarsdag met de podiumceremonie in Asuncion, de hoofdstad van Paraguay.