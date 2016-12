Seks voor Pinkpopkaarten en 243 keer zwartrijden: de raarste berichten van 2016

BREDA - Ooit seks gehad met een wildvreemde om Lionel Richel en Paul McCartney live te kunnen zien? Waarschijnlijk niet en dat is allesbehalve raar. In tegenstelling tot dit eindejaarslijstje met de raarste berichten van 2016, waarin naast seks voor concertkaarten ook rapper Boef en een notoire zwartrijder aan bod komen.

Ree wordt 'per ongeluk' doodgeschoten in plaats van verdoofd

“Hallo? Politie? Er is een ree gestrand op mijn terrein.” Grappend maakte Angela Maessen-Nab een telefonische afspraak met de hulpdiensten. De schattige ree in haar achtertuin zou nog die dag worden verdoofd en meegenomen, zo werd beklonken. Een geweerschot luidde uren later het onverwachte einde in van het dartelende hertje. No re(e)morse.



2016 was ook het jaar waarin twee Tilburgse rappers verbaal met elkaar op de vuist gingen en iedereen op het internet aangaf dat dat niet interessant was, maar daarbij toch alle ontwikkelingen volgde. Uiteindelijk ging het tweetal letterlijk op de vuist buiten het zicht van de opgetrommelde politie-eenheden in Tilburg. Ook Omroep Brabant-lezers gaven destijds aan dat de vete tussen rappers Boef en Para Soma onterecht veel stof deed opwaaien en dat het ging om een publiciteitsstunt De aanhouder wint… of wordt aangehouden . Na 234 pogingen om zwart te rijden, om precies te zijn.Zwartrijden is sowieso onverstandig, maar het kan altijd onverstandiger, zoals de man die in junieen treintoestel probeerde te reizen om reiskosten te ontlopen. Dat dat absoluut een slecht idee is, werd eerder die maand al bevestigd. De Sambeekse YouTuber Willem Vink en zijn collega Jimmy van Vonderen gingen op voor een Darwin-award door op een rijdende trein te springen . Zowel Veolia en Prorail deden daarop aangifte. Niet dat Vink daar van leerde ? Joep uit Eindhoven vindt seks in ruil voor concertkaarten voor onder andere Lionel Richie een prima deal, zo bleek uit de advertentie die hij begin dit jaar online plaatste. Op de betreffende site, sexjobs.nl, valt de aanbieding van Joep overigens totaal niet uit de toon. 'Raar' is ook maar relatief natuurlijk. Het is onbekend of er iemand heeft gereageerd op het aanbod (lees: Omroep Brabant heeft verdere research inzake de 'afhandeling' gestaakt).