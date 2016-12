Vraagje. Wat maakte jou nou echt trots in 2016?

EINDHOVEN - Nog een paar dagen en dan is het 2017. Een ideaal moment om terug te blikken op het jaar 2016. Dit doet Omroep Brabant met 'eindejaarspolls'. Vandaag zijn we benieuwd welke gebeurtenis jou het meest trots maakt.

Brainport Eindhoven wordt mainport

De Tweede Kamer nam begin november een motie aan waardoor Brainport Eindhoven nu als volwaardig ‘mainport’ wordt gezien. Dankzij deze motie staat de regio nu in hetzelfde rijtje als de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol. Eerder had de regio geklaagd omdat Brainport Eindhoven niet erkend werd als 'trekker van de Nederlandse economie'. "Deze erkenning is het resultaat van hard werken door al die bedrijven in de regio en daar gaan we de komende jaren de vruchten van plukken", meent wethouder Staf Depla.



Clown Milko maakt doorstart met Circus Renz

Het jaar 2016 was voor Circus Renz een draaikolk van emoties. In februari werd het Helmondse circus failliet verklaard, omdat er een schuld van 130.000 euro was bij de Belastingdienst. De financiële problemen ontstonden door tegenvallende bezoekersaantallen en hogere lasten. Maar het circus maakt - onder leiding van clown Milko Steyvers - een doorstart. Een week geleden kon het publiek in Haarlem weer genieten van een spectaculair kerstcircus, met de toepasselijke naam 'Revival'.





Het Jeroen Boschjaar in Den Bosch

Den Bosch stond dit jaar in het teken van Jeroen Bosch. Het was namelijk vijfhonderd jaar geleden dat de Bossche schilder overleed. Alle festiviteiten rond Bosch trokken meer dan een miljoen bezoekers naar Den Bosch. De precieze cijfers worden pas begin volgend jaar bekend, maar volgens burgemeester Ton Rombouts 'heeft het Boschjaar 'de verwachtingen overtroffen'.



Het kampioenschap van PSV

PSV zorgde voor een daverende verrassing door vanuit ogenschijnlijk kansloze positie tijdens de laatste speeldag landskampioen te worden. Ajax bevond zich in poll-position, met op de laatste speeldag degradatiekandidaat De Graafschap als tegenstander. PSV moest naar het taaie PEC, in Zwolle. De Eindhovense club deed wat het moest doen, maar Ajax verslikte zich in Doetinchem. Bryan Smeets bezorgde PSV de landstitel.