Van Olympische Spelen weggestuurde Yuri van Gelder grootste flop van 2016

EINDHOVEN - Uit de eindejaarspoll van Omroep Brabant blijkt dat het olympisch avontuur van Yuri van Gelder de grootste flop is van 2016. De 'Lord of the Rings' moest de spelen in Rio de Janeiro verlaten omdat hij buiten het olympisch dorp alcohol had gedronken. TeamNL stelde dat de ringenspecialist de normen en waarden van de olympische ploeg had overtreden.

De turner gaf toe dat hij alcohol op had, maar zei de sanctie veel te zwaar te vinden. Hij vocht de beslissing zonder succes aan.



LEES OOK: De turbulente carrière van een Brabantse topsporter



Op de poll op de website reageerden 1486 mensen. Van Gelder kreeg 45 procent van de stemmen. Op de tweede plaats eindigden de PSV-supporters met 21 procent van de stemmen. Zij misdroegen zich in Madrid. De scheurtjes in de Merwedebrug behaalde 18 procent van de stemmen en stukjes plastic in de repen Mars was goed voor 6 procent. Ook in de poll op Twitter werd Van Gelder als eerste verkozen met 47 procent van de stemmen.



Nog een paar dagen en dan is het 2017. Een ideaal moment om terug te bikken op het jaar 2016. Dit doet Omroep Brabant met 'eindejaarspolls'