Handelaar illegaal vuurwerk klapt uit de school: 'Politie slaat vuurwerk verkeerd op'

BREDA - Het vuurwerk dat vanaf donderdag verkocht mag worden in Nederland is niet voor iedereen zwaar genoeg. Volgens de politie wordt het illegale vuurwerk dat ze in beslag neemt elk jaar zwaarder en gevaarlijker. Joris* uit Breda handelde in illegaal vuurwerk. Hij is zelfs veroordeeld en zat negen maanden vast. Wij spraken hem.

Het vuurwerk dat van deze veroordeelde illegale handelaar werd afgepakt, werd volgens hem niet goed opgeslagen. "Ik heb documenten van politie en gemeente waarin staat dat het naar het bureau Mijkenbroek is gebracht", zegt de jonge man. "Het ging om massa explosieven dus categorie 1.1. Die mogen daar helemaal niet opgeslagen worden."



Joris kwam aan deze informatie omdat hij verzoeken deed om zijn dossier in te zien bij de politie en de gemeente Breda. "Die verzoeken werden steeds afgewezen maar per toeval heb ik toch het dossier in handen."



Per post uit Polen

De handel van Joris liep via Polen. "Ik liet het vuurwerk versturen vanuit Polen. Ik bracht de klant in contact met de vuurwerkhandelaars in Polen via mijn website." Uiteindelijk werd het postpakket vanuit Polen afgeleverd bij de klant in Nederland.



Gepakt

In 2014 is hij opgepakt. "Ik heb negen maanden in de bak moeten zitten. Dat is het risico." Hij is wel duidelijk over de voorbeeldrol die de politie zou moeten hebben. "Ze zeggen dat als je zwaar illegaal vuurwerk thuis hebt liggen dat het levensgevaarlijk is, maar zelf hebben ze er honderden stuks liggen op een locatie waar dat niet mag."



Op het bureau Mijkenbroek in Breda is een munitiedepot aanwezig. Daar mag geen vuurwerk van de zwaarste categorie worden opgeslagen.



Provincie deelde dwangsommen uit

Niet alleen bij de opslag, maar ook bij de registratie van inbeslaggenomen vuurwerk gaat het fout. Het korps Zeeland-West-Brabant werd hier al in 2013 voor op de vingers getikt door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, zo blijkt uit controleverslagen die Omroep Brabant heeft weten te bemachtigen.



Daarin is te lezen dat op het Bredase politiebureau Mijkenbroek onder meer een Cobra van 580 gram lag opgeslagen. Die valt onder de zwaarste categorie vuurwerk. Knallers van dit kaliber moeten worden ondergebracht bij de landelijke verzamelbunker in Ulicoten. Het personeel daar hoort altijd te weten welk soort vuurwerk de politie aanlevert.



*De naam van de hoofdpersoon in dit verhaal is gefingeerd, omdat hij en zijn familie anoniem willen blijven.