Glad hè? Politiewagen glijdt weg en belandt tegen paal

RAAMSDONKSVEER - Een politiewagen reed donderdagochtend met spoed naar een bedrijf aan het Overkruid in Raamsdonksveer, maar kreeg onderweg zelf een ongeluk. Bij het bedrijf was tegen elf uur een ongeval gebeurd. Meerdere politiewagens en ambulances rukten uit.

De politiewagen was bijna bij het bedrijf, maar gleed weg door het gladde wegdek en ramde een paal. De auto raakte zwaar beschadigd. De agent bleef ongedeerd. Wat er in het bedrijf precies is gebeurd, is niet duidelijk.