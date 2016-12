Man opgepakt na doodsbedreiging en lastigvallen plaatsgenote

BEST - Een 66-jarige man uit Best is woensdag opgepakt omdat hij een vrouw uit dezelfde plaats heeft lastig gevallen en bedreigd. Hij zou haar ook met de dood hebben bedreigd per sms.

Het slachtoffer meldde woensdag dat de man weer voor haar deur had gestaan. De bedreigiingen zouden al veel vaker zijn gebeurd gedurende de afgelopen jaren. De twee zijn bekenden van elkaar. Hun precieze relatie is niet duidelijk.



Rond halfnegen 's avonds hield de politie de man aan bij zijn eigen huis. Hij zit vast voor verder onderzoek.