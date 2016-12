Geen drie overwinningen op rij voor Marianne Vos, veldrijdster tweede in Azencross

LOENHOUT - Na twee overwinningen op rij heeft Marianne Vos donderdagmiddag in de Azencross haar meerdere moeten erkennen in de Belgische Sanne Cant. Vos eindigde als tweede, voor Thalita de Jong.

Vos maakte een kleine twee weken geleden haar rentree in het veldrijden, na bijna twee jaar afwezigheid. De laatste twee wedstrijden waarin ze actief was kwam ze als eerste over de streep. Donderdag werd ze tweede op zes seconden van Cant, de Belgische won de Azencross vorig jaar ook.



De Jong weer beter

Thalita de Jong ontbrak maandag tijdens de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder door ziekte. Donderdag was ze fit genoeg om aan de start te verschijnen. Na pech moest ze van fiets wisselen, waardoor ze moest beginnen aan een inhaalrace. Uiteindelijk eindigde ze als derde, in dezelfde tijd als Vos. Maud Kaptheijns werd zevende.