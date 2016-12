110 kilo zwaar vuurwerk en een hoop andere illegale spullen in huis in Tilburg

TILBURG - Een huis aan de Mantingestraat in stadsdeel Reeshof in Tilburg bleek vol te liggen met illegaal zwaar professioneel vuurwerk. Levensgevaarlijk volgens de politie. In totaal gaat het om 110 kilo. De agenten gingen woensdag in het huis kijken na een anonieme melding over het vuurwerk.

Tot hun verbazing vonden de agenten veel meer illegale spullen. Er lagen namelijk ook twee vuistvuurwapens met munitie, een pepperspray pistool, 70 sloffen illegale sigaretten, 40 flessen parfum, namaak van dure merken en een partij elektronisch gereedschap dat vermoedelijk gestolen is.



In het huis werd de bewoner opgepakt. Alle illegale spullen zijn in beslag genomen.