Haalt Jelle Klaasen als eerste Brabantse darter de kwartfinale op het WK darts? [LIVE]

LONDEN - Jelle Klaasen speelt donderdagmiddag in de achtste finale van het WK darts. De Bredanaar neemt het op tegen Dave Chisnall. Volg de wedstrijd hier vanaf 15:45 uur live via een wedstrijdverslag.

Klaasen won in de eerste ronde van Jeffrey de Graaf (3-1), een ronde later was hij met 4-0 te sterk voor Brendan Dolan. Chisnall won in de eerste ronde met 3-2 van Rowby John Rodriguez, in de tweede ronde was hij met 4-2 te sterk voor Chris Dobey.