Verwarde man zwaait met mes in supermarkt

DONGEN - In Dongen heeft een verwarde man donderdag met een mes gezwaaid. Hij maakte stekende bewegingen in een supermarkt aan de Looiershof. Hij leundezelfs over de balie om een winkelmedewerkster proberen te steken. Daarna liep hij weg.

Ook zijn begeleider werd bedreigd. Dat gebeurde dat die hem aansprak. Zijn begeleider en een deel van het personeel volgden hem. Op de Tramstraat zeg de politie hem lopen. Nadat de agenten hem sommeerden om het mes te laten vallen konden ze hem aanhouden.



De politie lichtte de crisisdienst in zodat die de verdachte kan beoordelen