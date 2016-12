Internetfraudeurs doen zich voor als ouders van Serious Request-held Tijn: 'Dit is in en in triest'

HAPERT - Er zijn oplichters actief die een slaatje proberen te slaan uit de hartverwarmende acties rondom de zesjarige Tijn uit Hapert. Donderdag kwamen de eerste meldingen binnen over berichten en inzamelingsacties waarin oplichters geld proberen af te troggelen. Dream or Donate, een internationaal platform voor online crowdfunding, meldt aan Omroep Brabant dat een valse actiepagina per direct is verwijderd.

De zesjarige Tijn klopte vorige week aan bij het Glazen Huis in Breda om zijn verhaal te doen. Dat ontroerde zo veel mensen dat er spontaan een mega-giftenstroom op gang kwam en mensen hun nagels gingen lakken; van politici tot artiesten.



Nog altijd staat heel Nederland als één blok achter Tijn, maar helaas zijn er ook mensen die misbruik van de situatie willen maken. Op Twitter doen fraudeurs zich voor als de ouders van Tijn, tot verdriet van 3FM Serious Request en dj Domien Verschuren.In diverse tweets werd doorverwezen naar een pagina op Dream or Donate, waarin werd gevraagd om geld te doneren voor Tijn. De pagina was ongeveer een uurtje in de lucht, meldt een woordvoerder. “De oprichter van de echte Tijn-pagina werd door verschillende mensen getipt dat er een valse actie op touw was gezet. Daarop hebben wij onmiddellijk geacteerd.”De pagina is offline gehaald en de IP-adressen van de fraudeurs zijn geblokkeerd. “Het gebeurt helaas vaker dat mensen dit soort frauderende dingen doen”, verzucht de eigenaar van Dream or Donate. “Dat zie je vooral bij hele grote acties. Daarom voeren wij bij acties van die omvang extra controles uit en letten we goed op registraties van valse accounts.”“Het is ongelofelijk jammer en in en in triest dat er mensen zijn die misbruik willen maken van zo’n aangrijpende actie. Uiteraard nemen wij hier afstand van.” Dream or Donate voelt zich niet de juiste partij om aangifte van oplichting te doen.Tijn lijdt aan terminale hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks in Nederland bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld.De zesjarige jongen heeft vermoedelijk nog hooguit een jaar te leven en had met zijn ouders besloten zich in te zetten voor de inzamelingsactie van Serious Request van NPO 3FM vanuit Breda. De lak-actie voor 3FM Serious Request van Tijn haalde binnen een paar dagen meer dan 2,5 miljoen euro op.De oprichter van de echte Tijn-pagina op Dream or Donate ( Geef ze nog de tijd met Tijn ) was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar