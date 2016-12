'Man uit Oudenbosch dwong via social media jonge meisjes tot seksuele handelingen'

OUDENBOSCH - Een 35-jarige man uit Oudenbosch is opgepakt omdat hij minderjarige meisjes zou hebben aangerand en via social media gedwongen tot seksuele handelingen. Dat is donderdag bekend geworden. Het misbruik vond plaats in 2015. Hij maakte volgens het Openbaar Ministerie in ieder geval twee slachtoffers van 10 en 16 jaar oud.

Hij zette ze op een dreigende manier onder druk. In sommige gevallen zou hij ze een iPhone 6 of geld hebben beloofd om zijn zin te krijgen.



Ook kinderporno

De man is in september aangehouden en staat volgende week donderdag voor het eerst voor de rechter. Justitie verdenkt hem ook van het bezit van kinderporno op zijn computer, laptop en telefoon.