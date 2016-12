Mathieu van der Poel valt hard in Azencross, veldrijder met nekbrace om naar ziekenhuis

LOENHOUT - Mathieu van der Poel is donderdagmiddag hard ten val gekomen tijdens de Azencross in Loenhout. De veldrijder viel op zijn schouder en bleef lang liggen. De ernst van zijn blessure is nog onbekend, hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De Brabantse veldrijder viel in de voorlaatste ronde op zijn rechterschouder en bleef roerloos liggen. Na medisch onderzoek is hij hij is met een nekbrace om op een brancard van het veld gedragen. Per ambulance is hij vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.





"Wellicht nam Mathieu te veel risico bij het passeren'', was de eerste reactie van Wout van Aert, die de race won. De Belg was blij met zijn overwinning, maar was met zijn gedachten vooral bij zijn concurrent. "Het zou slecht voor de sport zijn als hij lang is uitgeschakeld. Laten we hopen dat het meevalt."