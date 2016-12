Het was een recordjaar voor het DAF Museum: 50.000e bezoeker 'kijkt uit' naar testrit in truck

EINDHOVEN - Met bloemen, een jaar lang gratis toegang tot het museum en een rit in een vrachtwagen verwelkomde het DAF Museum donderdag zijn 50.000e bezoeker van dit jaar. Rein-Jan en Teuni Groot uit Eindhoven meldden zich met hun twee kleinzonen nietsvermoedend bij de kassa, toen ze te horen kregen dat zij de teller voor het Eindhovense museum op het recordaantal bezoekers hadden gebracht.

"We zijn hier al verschillende keren geweest, eerst met onze kinderen en inmiddels ook met onze kleinkinderen", zegt Rein-Jan Groot. "Het is een leuk museum. De opstelling is heel goed gedaan en bovendien ben ik als Eindhovenaar opgegroeid met DAF."



Gevraagd naar zijn favoriete truck hoeft hij niet lang na te denken: "Dat is de Turbo Twin waarmee Jan de Rooy zo hard van stal ging in de Dakar-rally."



Algemeen manager Joost van den Bosch van het DAF Museum staat er glunderend bij. "We hebben het bezoekersaantal ieder jaar zien groeien. Ze komen overal vandaan, ook uit het buitenland. Als we bezoekers spreken laten ze ons heel vaak weten dat ze onder de indruk zijn van het museum."Van den Bosch benadrukt dat het museum veel te danken heeft aan de grote groep vrijwilligers die er actief is. "We hebben meer dan 150 mensen die zich hier inzetten. Dankzij hen ziet het er hier altijd opgeruimd en gezellig uit."