Bedrijven opgelicht door man die niet bestaande advertenties verkoopt

Hoeveel de man met zijn oplichtingspraktijken heeft verdiend is niet duidelijk.

ROOSENDAAL - Meerdere bedrijven in Roosendaal en omgeving zijn opgelicht door een man die onder valse voorwendselen advertenties verkocht. Hij beweerde dat de advertenties in een boekje zouden komen waarvan de opbrengsten naar een goed doel zouden gaan.

Verschillende bedrijven trapten er in, want het boekje met de advertenties kwam er nooit. De politie onderzoekt de zaak en hoopt dat getuigen en gedupeerden zich melden. Er is nog niemand aangehouden.