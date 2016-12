Steekpartij bij Reinier van Arkel in Vught, man steekt medebewoner neer

VUGHT - In een wooncomplex van Reinier van Arkel aan de Laan van Voorburg in Vught is donderdagmiddag een man neergestoken door een medebewoner. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Een bewoner van het wooncomplex viel een man aan en stak hem neer. Volgens de politie was er een conflict tussen de twee bewoners.



Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. De verdachte is aangehouden. De politie doet onderzoek in het wooncomplex.