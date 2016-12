Antieke 'tuin-wagon' verdwijnt na meer dan 80 jaar

KAATSHEUVEL - In Kaatsheuvel is met succes een antieke tramwagon opgetakeld en verplaatst. De wagon verhuist naar het het stoomtrammuseum in Hoorn. Hij wordt daar ook gerestaureerd. Daarna gaat hij weer passagiers vervoeren zoals vroeger. Het museum noemt de wagon nu al een topstuk.

De wagon is gebouwd in 1896 en reed jarenlang door de straten van Breda, achter een stoomtram. Daarna belandde het gevaarte in een tuin in Kaatsheuvel. De eigenaar die nu 80-plus is, besloot hem een tweede leven te geven in het museum. De wagon is de enige nog in zijn soort in ons land en grotendeels nog in originele staat. Hij dateert uit de tijd dat de tram in Brabant overal kwam.





Het Stoomtrammuseum in Hoorn heeft hem opgehaald. Maar het gaat het nog wel even duren voordat hij rijdt, mogelijk nog wel vier jaar. Er volgen duizenden uren aan restauratie. De wielen ontbreken maar naar verluid is er al een set gevonden die er prima onder past.Sinds 1932 stond de eersteklas wagon in de tuin van Piet Couwenberg. Het is een loodzwaar gevaarte vol verhalen. Originele opschriften in de vooroorlogse spelling vallen meteen op. 'rooken verboden'. Volgens dat opschrift konden er 8 personen in. Achterop staat een langere tekst over dat het verboden is 'lichaamsdeele' uit het raam te steken'.De ruiten zijn grotendeels van voor de oorlog. Tijdens de bevrijding -in de herfst van 1944 bliezen de Duitsers in munitiedepot op in de Loonse en Drunense Duinen en toen sneuvelden er een paar ramen. Ook die ramen zitten er nog in.Vanaf eind 1944 zat er maandenlang een geallieerde radiopost in verborgen. Van daaruit werden de kanonnen aangestuurd in de Loonse en Drunense Duinen. Die stonden gericht op de Duitse stellingen aan de andere kant van de rivier, in bezet Nederland.Er heeft na de oorlog ook nog jarenlang een stel uit de buurt in gewoond dat dakloos was geworden na een brand. Ook de dochter van Piet en zijn vrouw Jeanette logeerde er wel eens. Zelfs vrienden kampeerden tijdens de zomervakantie in de wagon. Piet had er een soort uitbouw aan gemaakt met daarin een keukentje en een gasfornuis, voor extra comfort. Gordijntjes completeerden het.Het stoomtram museum in Hoorn 'ontdekte' een jaar of 20 jaar geleden dat er nog zo'n tramwagon bestond en als tuinhuis diende. Toch duurde het nog even voordat Piet er afstand van kon doen. Dat ging overigens makkelijk.Donderdagochtend arriveerde een vrachtwagen met hijskraan. Met moeite kon die het erf op, vanwege de nauwe ingang en de dikke bomen. Na wat passen en meten lukte het toch. Het gevaarte van naar schatting 2500 kilo ging in de takels en vervolgens probleemloos op de vrachtwagen. Piet en Jeanette zwaaiden hem uit. Als de wagon gerestaureerd is mogen ze een ritje komen maken.