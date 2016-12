Frank Tilburgs: 'Tweede Dakar Rally wordt een stuk relaxter'

BORKEL EN SCHAFT - Trucker Frank Tilburgs uit Borkel en Schaft begint zondag aan zijn tweede Dakar Rally. Met dezelfde DAF, hij heeft alleen een automaat in laten bouwen. Het doel blijft de finish halen.

Bij zijn debuut in de Dakar Rally in 2016 haalde Tilburgs direct de eindstreep. Hevig geëmotioneerd rolde hij in Rosario over het podium. "Dat was heel speciaal. Vooral omdat we het echt zwaar hadden onderweg. Meedoen was al een jongensdroom, laat staan de finish halen. Dat was echt fantastisch om mee te maken."



Automaat

Tilburgs, in het dagelijks leven ondernemer in truckonderdelen, besloot vrijwel direct na zijn debuut dat hij er in 2017 weer bij zou zijn. De inwoner van Borkel en Schaft liet, net als een aantal andere deelnemers in het vrachtwagenklassement, een automaat inbouwen. Hiermee moet hij zijn DAF makkelijk door de duinen krijgen, ook kan hij sneller optrekken.



Daarnaast denkt Tilburgs dat hij door de opgedane ervaring een stuk relaxter achter het stuur zit. "Ik ben nu meer ontspannen. De eerste keer was ontzettend spannend, ik had geen idee wat ik allemaal mee ging maken."



Heel veel andere pretenties heeft Tilburgs niet tijdens de komende Dakar Rally, die door Paraguay, Argentinië en Bolivia trekt. "De 32e plaats van de vorige keer willen we wel verbeteren. Maar ja, dan moet je dus ook meer risico nemen. Eigenlijk blijft de finish halen het doel."