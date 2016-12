Wie was toch die leuke vent met tatoeages in de EMTÉ?

TILBURG - Ze zag hem lopen in de EMTÉ aan de Westermarkt in Tilburg en was meteen zwaar onder de indruk. Sindsdien is de vrijgezelle vriendin van Mariska Simons op zoek naar hem.

Simons helpt haar vriendin graag aan de man en deed daarom een oproep op de Facebookpagina 'Heel Tilburg in Een Groep!'. De 'leuke vent' heeft naar achter gekamt donker haar en tatoeages. Hij rijdt in een Ford Focus Station in de kleur metallic grijs. De vrouw kon nog net een glimp van het kenteken opvangen. Ze zag in ieder geval de letters SG-GR.



De vriendin van Mariska komt heel graag in contact met de man met het donkere haar en wil graag weten of hij vrijgezel is. Er worden al een hoop mensen getagd onder de oproep, maar het lijkt er op dat de 'leuke vent' nog niet is gevonden.