Verkrachting blinde vrouw in 1997: dader krijgt 5 jaar gevangenisstraf

DEN BOSCH - Een man van 46 uit Den Bosch moet 5 jaar de cel voor verkrachting van een binde vrouw. Dat gebeurde in 1997. De man had zich uitgegeven voor de taxichauffeur die de vrouw na een bezoek aan haar psycholoog terug zou brengen naar het gezinsvervangend huis waar ze destijds woonde. Hij misbruikte haar in zijn auto en liet haar daarna langs de snelweg achter. Naast de celstraf moet de man ook een schadevergoedig van 12.000 euro betalen.

De vrouw liet in een slachtofferverklaring tijdens de zitting op 16 december weten dat de gewelddadige verkrachting nog steeds haar leven beheerst. Ze heeft er een blijvende angst voor mannen aan overgehouden, in het bijzonder voor chauffeurs ín het openbaar vervoer. Dat is vooral heel schrijnend omdat ze vanwege haar blindheid afhankelijk is van openbaar vervoer.



DNA-match bleef jaren liggen

De Bosschenaar kwam in 2014 al in beeld nadat er een DNA-hit was met het DNA dat in 1997 gevonden was. Hij werd daar toen niet voor aangehouden omdat de uitkomsten van het DNA-onderzoek bij het Openbaar Ministerie en de politie niet goed zouden zijn verwerkt.



De man heeft altijd ontkend dat hij de vrouw in 1997 verkracht zou hebben."Ik vind het verschrikkelijk wat haar is overkomen, maar dat is niet door mij gedaan", zei hij op de zitting.



Behalve de celstraf moet de man ook 12.000 euro smartegeld betalen aan de vrouw.