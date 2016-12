Klachten over vuurwerk komen uit Oss, Steenbergen en Oosterhout, hoe zit het bij jou?

EINDHOVEN - Het begin meestal al half december: luide knallen van vuurwerk zijn overal te horen. Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast werden sinds afgelopen zaterdag al meer dan zestienduizend klachten geregistreerd over vuurwerk dat te vroeg wordt afgestoken. In Brabant valt het relatief allemaal mee: per tienduizend inwoners werden er hier gemiddeld 8,3 meldingen opgetekend.

Daarmee staat Brabant bij de laatste drie, samen met Friesland en Gelderland. In Zeeland, Limburg en Overijssel is het een ander verhaal, die provincies hebben zo’n 13 meldingen per tienduizend inwoners.



Vuurwerkbommen en dieren

De meeste klachten gaan over harde knallen, vuurwerkbommen. Een op de tien meldingen gaat over gevaarlijke of stressvolle situaties voor dieren. Als we kijken naar de totalen valt gemeente Steenbergen op: daar zijn er per tienduizend inwoners 20,9 klachten gemeld. Ook Oss springt eruit, met 16,6 klachten.



Kijken we alleen naar harde knallen of vuurwerkbommen, dan wordt er in Oosterhout het meest geklaagd. Per tienduizend mensen zijn er daar bijna zestien meldingen binnengekomen. Op onderstaande kaart kun je in jouw gemeente zien hoeveel meldingen er op je postcode zijn binnengekomen.Meldpunt van GroenLinksHet meldpunt is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties. Zij willen 'de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld brengen en monitoren of de getroffen maatregelen effect hebben', zo valt te lezen op de website . De GroenLinksers pleiten voor een jaarwisseling waarbij vuurwerk alleen nog door professionals wordt afgestoken. De bovenstaande gegevens zijn door LocalFocus verzameld uit de database van het meldpunt op 29 december om 13.00 uur.