Nasser Al-Attiyah: 'Erik van Loon kan de Dakar Rally winnen'

EERSEL - Nasser Al-Attiyah denkt dat Erik van Loon uit Eersel de komende Dakar Rally kan winnen. De rallygrootheid uit Qatar, die zelf twee keer de rally won, is van mening dat de Brabander in de Toyota 'alleen een beetje geluk nodig heeft'. "Hij gaat zeker op het podium eindigen."

Nasser Al-Attiyah was in het najaar op visite in Brabant, hij liet zich toejuichen tijdens de Preproloog en logeerde een weekend bij Erik van Loon, zijn collega in de Toyota. Beide coureurs vertegenwoordigen tijdens de Dakar Rally niet alleen hetzelfde merk, ze houden er ook een innige vrienschap op na. Zo noemt Van Loon met zijn kenmerkende accent de tweevoudig winnaar uit Qatar steevast 'munne maat'.



"Maar het is vooral platonisch. Als bij anderen de auto stuk gaat, vind je dat niet zo erg. Maar bij hem zou ik het echt erg vinden." Van Loon kan zich wel spiegelen aan de stijl van Al-Attiyah, die zich weinig van de fabriek aantrekt en erom bekend staat dat hij zijn eigen plan trekt. "Zie ons maar als outcasts. We laten ons niet leiden door Jan en alleman die er wat van vinden. We doen het op onze eigen manier. Zo doe ik het ook met mijn zaak. En zo switchte ik ook van Mini naar Toyota."



'Zeker op het podium'

Al-Attiyah op zijn beurt denkt dat Van Loon het in zich heeft om de Dakar Rally te winnen. "Hij kan winnen. Hij heeft de vaardigheden en de snelheid, hij heeft alleen wat geluk nodig. Maar Erik gaat komende Dakar Rally zeker op het podium eindigen."



De Dakar Rally begint zondag met de podiumceremonie in Paraguay, daarna trekt de rally ook nog door Bolivia en Argentinië.