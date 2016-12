'Kansjes gehad en gemist', teleurstelling bij Jelle Klaasen na uitschakeling op WK

LONDEN - Jelle Klaasen stond na afloop van zijn verloren wedstrijd tegen Dave Chisnall teleurgesteld de pers te woord. De Brabantse darter werd in de achtste finale van het WK darts met 4-2 uitgeschakeld.

De eerste reactie na afloop van de wedstrijd was duidelijk. Slechts één gevoel overheerst: "Teleurstelling. Als je verliest ben je nooit blij", zegt Klaasen voor de camera van Omroep Brabant.



Dat hij uiteindelijk dicht bij een beslissende set was is niet extra pijnlijk. "Verliezen is verliezen, dan baal je altijd."



Klaasen weet hoe het komt dat hij geen constante wedstrijd speelde, maar daar wil hij niet op ingaan. "Nee, ik ben niet iemand van excuses. Ik heb niet goed genoeg gegooid. Ik heb kansjes gehad en gemist, hij gooide gewoon beter." Volgens dartsverslaggever Arjan van der Giessen gooide Klaasen met een peesontsteking in zijn rechterpols.De Alphenaar liet het naar zijn idee liggen in de zesde set, waar hij na een 2-0 voorsprong in legs alsnog verloor. "Ik krijg twee pijlen om de laatste set te winnen, dan mag ik de laatste set daarna zelf beginnen. Daar heb ik het voornamelijk laten liggen."