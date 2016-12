Dubbelslag voor Ireen Wüst, schaatster pakt ook Nederlandse titel op 3000 meter

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft donderdag bij de NK afstanden de nationale titel gewonnen op de 3000 meter. Voor de schaatster uit Goirle is het de zevende keer dat ze Nederlands kampioen is op die afstand. Voor Wüst is het een dubbelslag, woensdag won ze ook al de 1500 meter.

De Brabantse topschaatsster van Justlease.nl won in een tijd van 4.02,31. Daarmee was de titelverdedigster haar ploeggenote Antoinette de Jong nog net te snel af (4.02,76). Yvonne Nauta, uitkomend voor gewest Friesland, eindigde als derde in een tijd van 4.04,50.



De drie dames verzekerden zich van een startbewijs op de 3000 meter bij de WK afstanden in februari in Zuid-Korea op de olympische baan van de Winterspelen in 2018



