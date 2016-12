Kettingbotsing in dichte mist in Tilburg

TILBURG - Op de Bredaseweg in Tilburg botsten donderdagavond drie auto’s op elkaar. In een van de auto’s zaten drie kinderen.

De kinderen zijn nagekeken in de ambulance maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie had grote moeite om het verkeer te waarschuwen voor het ongeval in verband met de dikke mist.



Dichte mist

Het zicht door dichte mist is momenteel heel slecht in bijna het hele land. Het KNMI raadt aan voorzichtig te blijven en voldoende afstand te houden. Er is code geel afgeroepen.