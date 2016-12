Jantje zag eens hagelstenen, oh als pingpongballen zo groot: 2016 een jaar van extreem weer

EINDHOVEN - Hagelstenen zo groot als pingpongballen, tropische temperaturen en ondergelopen straten. Het weer kenmerkte zich in 2016 door uitersten. Er werden hitterecords verbroken, maar we noteerden ook de meest natte juni in jaren. De meest extreme weergebeurtenissen zetten we voor je op een rijtje.

16 januari: Brabant in het wit

Op deze dag viel de eerste sneeuw van 2016. In de avond en nacht viel er een flink pak sneeuw. De rest van het jaar sneeuwe het amper en de winterse pret bleef beperkt tot het begin van het jaar.

Hagel en sneeuw in april

Of toch niet? Want wie op 26 april de gordijnen opentrok, werd verrast door een wit straatbeeld. Er viel hagel en (natte) sneeuw en automobilisten moesten krabben. De sneeuw bleef niet liggen, maar een bijzonder beeld blijft het.



Tijdens de tweede editie van The Flying Dutch op 4 juni in Eersel werden festivalbezoekers verrast door onweer. De organisatie vroeg het publiek gehurkt te gaan zitten en ook werd het optreden van dj Martin Garrix voortijdig afgelast.Een week later, op 12 juni, werd het laatste concert van Guus Meeuwis in de reeks 'Groots met een zachte G' een half uur stilgelegd. Het veld van het Philips Stadion werd ontruimd vanwege onweer. Het concert werd hervat, maar een aantal bezoekers verliet het stadion in Eindhoven omdat ze doorweekt waren.De attracties van De Efteling in Kaatsheuvel moesten dicht, kelders stonden blank en twee auto's gingen kopje onder in Cuijk. Noodweer op 30 mei was voor het KNMI aanleiding code oranje af te geven. En niet zonder reden...Maar ook in juni was het een aantal keer flink raak. Helmond en Deurne liepen op 15 juni onder. De straten stonden blank en ook in Eindhoven stroomden de rioolputten over.Acht dagen later was het wéér kassa. Megagrote hagelstenen van drie tot vijf centimer vielen uit de lucht en de buien ging gepaard met veel bliksem. Automobilisten moesten schuilen onder viaducten en de schade was groot. Met name boeren werden zwaar getroffen, in de agrarische sector liep de schade op tot honderd miljoen euro . De gebeurtenissen op 23 juni werden door Brabanders gekozen tot het belangrijkste nieuwsfeit van 2016.Na een wisselvallig voorjaar en extreem nat juni, werden we in de tweede helft van juli getrakteerd op tropische hitte. Maar ook deze snikhete dagen, gingen af en toe gepaard met fikse buien en onweer . Op 22 juli zorgde noodweer voor problemen in grote dele van Brabant. In Dongen viel liefst 98 millimeter regen, dat is bijna anderhalf keer zoveel als gebruikelijk in de hele maand juni. Weer veel neerslag dus, maar dan wél met gemiddeld 27 graden.In augustus barstte de zomer los met temperaturen rond 33 graden . Het Nationaal Hitteplan ging van kracht en het KNMI waarschuwde om vooral veel te drinken en genoeg rust te nemen.Met 21,6 graden gaat de nacht van 13 op 14 september de boeken in als de warmste septembernacht ooit gemeten. Maar ook overdag was het met 33 graden celsius bloedheet te noemen. Een mooi einde van een wisselvallige zomer...We sloten 2016 af met heel zacht weer. De kerstdagen waren warm voor de tijd van het jaar en het leek er niet op dat er nog sneeuw zou vallen. De ochtend van 29 december leverde dan ook een verrassing op: witte straten dankzij hele lichte sneeuwvlokjes. Tóch nog een witte december...