Lookalikes van Michael van Gerwen zijn razend populair

LONDEN - Het WK darts heeft wel wat weg van carnaval. Fans die de wedstrijden bezoeken doen erg hun best om zo origineel mogelijk verkleed te gaan. In de zaal, waar de duels worden gespeeld, heerst ook altijd een uitgelaten sfeer. Een lookalike van Michael van Gerwen stal de afgelopen dagen de show.

Of misschien moeten we wel lookalikes zeggen. Het begint namelijk een terugkerend iets te worden. Kale mannen, uitgedost in een groen dartstenue, worden hartstochtelijk toegejuicht door andere supporters. De Brit Steve Goad dacht tijdens een middagpartij even rustig bier te gaan halen, maar toen mensen hem zagen werd massaal 'Michael van Gerwen' naar hem gescandeerd.



"Ik weet dat ik best wel op Michael lijk", vertelt de bescheiden Goad. "Het is de eerste keer dat ik bij een WK-wedstrijd ga kijken. Het is erg leuk dat het publiek zo op mij reageert. Dat maakt het wel extra leuk om een wedstrijd te bezoeken."



Oordeel zelf maar: twee druppels water of niet?



Zoals gezegd: Goad is niet de eerste kale man, met een groen shirt, die hartstochtelijk wordt toegezongen. Ook tijdens partijen, eerder in de week, was dat het geval. De echte MvG heeft donderdagavond de zaal waarschijnlijk weer achter zich staan. De Vlijmenaar gooit aan het einde van de avond tegen Darren Webster om een plek bij de laatste acht.