Duikers zoeken naar persoon in Sluissingel in Breda

BREDA - De politie is donderdagavond in de Sluissingel in Breda op zoek naar een persoon die te water is geraakt. De persoon is vermoedelijk tegenover de rechtbank te water geraakt, op de trap van de rechtbank zijn foto's en kleren gevonden.

De kleren zijn nat en liggen bovenaan de trap. Er loopt een waterspoor richting de kleren.



Er zijn twee duikers ingezet. Tot op heden is er niemand gevonden.