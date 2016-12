PSV-doelman Jeroen Zoet geniet op bezoek bij vriend Michael van Gerwen

LONDEN - Michael van Gerwen krijgt donderdagavond in Alexandra Palace steun van Jeroen Zoet. De doelman van PSV is in Londen om het duel in de achtste finale van het WK darts te bekijken.

Van Gerwen en Zoet zijn vrienden. Daarom is de doelman aanwezig in Londen. De goalie zit vlak bij het podium aan een vip-tafel en geniet echt van de geweldige sfeer in Alexandra Palace. De nummer één van de wereld speelt de laatste wedstrijd van het avondprogramma, Darren Webster is dan zijn tegenstander. Zoet rekent op een overwinning van Van Gerwen.



De vrienden hebben het druk met de sport die ze beoefenen. Toch bezoeken ze wel vaker een wedstrijd van elkaar. Van Gerwen was begin november in Eindhoven voor de wedstrijd PSV-Bayern München in de Champions League. Hij zat samen met Zoet op de tribune, de doelman moest geblesseerd toekijken.Zoet en Van Gerwen waren in mei van dit jaar samen aanwezig bij RTL Late Night. De PSV-speler gooide daar een korte wedstrijd tegen toenmalig ploeggenoot Marco van Ginkel. Zoet gooide met de pijlen van Mighty Mike.