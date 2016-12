Auto in brand gestoken in Empel

EMPEL - Op de Kasteeldreef in Empel is donderdagavond rond kwart over negen een auto in brand gestoken. De Volkswagen Polo stond geparkeerd op de oprit toen de eigenaren merkten dat de voorzijde en achterzijde in brand stonden.

De eigenaar van de auto wist hem van de oprit af te duwen, omdat hij dichtbij het huis stond en er nog een auto naast stond. De auto is helemaal uitgebrand. Op de oprit lagen flesjes waarmee de auto vermoedelijk is aangestoken. De politie gaat uit van brandstichting, al konden ze dat niet met honderd procent zekerheid zeggen. Er wordt nog gezocht naar getuigen.