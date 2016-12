Gaat topfavoriet Michael van Gerwen wel naar de kwartfinale? [LIVE]

LONDEN - Michael van Gerwen speelt donderdagavond in de achtste finale van het WK darts tegen Darren Webster. De huidige nummer één van de wereld is de laatste Brabander die nog in het toernooi zit. De wedstrijd is hier live te volgen via een wedstrijdverslag.

Drie Brabantse darters zaten bij de laatste zestien van het WK. In de achtste finale wisten Benito van de Pas en Jelle Klaasen echter niet te winnen. Daardoor is Van Gerwen de enige die nog voor succes kan zorgen.



In de eerste ronde won Van Gerwen met 3-0 van de Fin Kim Viljanen, een ronde later was hij met 4-2 te sterk voor de Spanjaard Cristo Reyes. Webster won in de eerste ronde met 2-3 van Stephen Bunting, in de tweede ronde werd Simon Whitlock met 4-0 verslagen.