Stijn Vreven op weg naar NAC, onderhandelingen verlopen constructief

BREDA - Stijn Vreven is meer dan een serieuze kandidaat voor de vacante trainerspositie bij NAC. De club uit Breda heeft nog geen akkoord met de Belg, maar de onderhandelingen verlopen constructief.

NAC is na het ontslag van Marinus Dijkhuizen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De club wil voor 2 januari, wanneer de voorbereiding op de tweede seizoenshelft van start gaat, de nieuwe oefenmeester presenteren.



Maandag werd bekend dat Vreven, voormalig speler van onder meer FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag, in beeld is bij NAC . Zelf ziet oefenmeester - momenteel zonder club - een verblijf in Breda wel zitten. "Het is een fantastische club. Een echte volksclub, dat past wel bij mij."