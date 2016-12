Duits binnenvaartschip vol benzeen vaart tegen Thompsonbrug

GRAVE - Een Duits binnenvaartschip is donderdagavond tegen een pijler van de Thompsonbrug aangevaren. De N324 tussen Grave en Nederasselt is daardoor afgesloten. Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse, omdat het schip geladen was met benzeen dat zou zijn vrijgekomen. Rond twaalf uur bleek dat de gelekte hoeveelheid benzeen zo klein is dat er geen gevaar is voor de regio.

Er werd opgeschaald tot GRIP 1, dit houdt in dat verschillende hulpdiensten nauw samenwerken. De schipper zou de sluisdeuren bij Grave eruit hebben gevaren. Daardoor is de Maas 40 centimeter lager komen te staan en zijn de tankdoppen van het schip beschadigd, waardoor er een kleine hoeveelheid benzeendampen is vrijgekomen. Het grootste probleem is nu al het water dat door de kapotte sluis stroomt.



Rond twaalf uur werd de bemanning van het schip gehaald en werd GRIP 2 afgekondigd. De brug werd eerder op de avond al afgesloten vanwege de aanvaring. Toen bleek dat het schip benzeen lekte werd alarm geslagen.Benzeen is erg giftig, de dampen zijn kankerverwekkend en explosiegevaarlijk. Het komt vrij bij tabaksrook, benzinestations, uitlaatgassen van auto’s en industriële emissies. Zowel bij inslikken, huidcontact als inademen kunnen gezondheidseffecten optreden.Omdat het erg mistig is kan niet duidelijk worden gezien wat de schade is, de brug blijft daardoor vermoedelijk nog tot morgenvroeg dicht. Er is niemand gewond geraakt tijdens de aanvaring.