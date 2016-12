Dit is het meest professionele amateurteam van de Dakar Rally

UDEN - Vick Versteijnen uit Tilburg sloot zich aan bij Team Dakarspeed van Maurik van den Heuvel uit Uden. Samen bouwden ze in de werkplaats in Uden twee torpedo's van het merk Scania. Ze zouden wel eens de verrassing van de komende Dakar Rally kunnen worden.

Van den Heuvel werd in 2016 12e, Versteijnen, toen nog in een DAF, 24e.



Versteijnen: "We stonden op een splitsing. Doen we nog eens mee met de DAF. Dat zou goed zijn en we zouden aan de finish komen. Maar je ziet het veld zo hard groeien en dan ga je toch nadenken. We hebben leuk gereden in 2016, maar we willen nu in de top mee gaan doen. Iets nieuws bouwen en gas geven."



'Winst op iedere vierkante centimeter'

Werkelijk op iedere vierkante centimeter van de truck is winst geboekt. Van den Heuvel: "Zelfs uit de deuren hebben we 23 kilo gewicht kunnen halen. Door er een paar gaten in te boren. Het gaat nergens over, maar als je 50 kilo uit de neus haalt, wat uit de deur en nog ergens ander wat kilo's, heb je zo honderd kilo te pakken."



Ook nieuwe servicewagen laten bouwen, die van alle comfort voorzien is. Waaronder zes bedden. Volgens Van den Heuvel is dat nodig om mee te doen om de prijzen. "Wil je een Dakar winnen, moet je fit zijn. In een tentje is er te veel herrie. Of je wordt midden in de nacht wakker omdat je denkt dat er zweetdruppels van de hitte over je rug lopen.Maar dan blijken het torren te zijn."



'Uit de hand gelopen hobby'

Versteijnen wil Dakar natuurlijk uitrijden, maar dat zou niet genoeg zijn. "Met een dertigste plaats zal ik niet meer blij zijn. We hebben er heel hard voor gewerkt. Het is mijn persoonlijke ambitie om in de top vijftien te eindigen." Van den Heuvel gaat nog een stap verder, hij mikt op een top 10-notering met het amateurteam. "En het moet ook gezellig zijn. Maar dat kan allebei."



Met de nieuwe Scania's en met de nieuwe servicewagen mag je overigens bijna niet meer van een amateurteam spreken. "Toch zijn we dat nog wel. De budgetten zijn wel wat aangepast. Het is een uit de hand gelopen hobby geworden, dat wel."