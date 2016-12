Auto crasht en raakt verkeerslicht op Jules Verneweg Tilburg

TILBURG - Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag gecrasht op een vluchtheuvel van de Jules Verneweg in Tilburg. Dit gebeurde rond één uur.

De auto raakte een verkeerslicht dat door de klap half over de weg kwam te hangen. Het verkeerslicht is meteen weggehaald.



Bestuurder vlucht

Getuigen zagen dat de bestuurder van de auto na de crash vluchtte en waarschuwden de politie. Uit onderzoek blijkt dat de auto gestolen was. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.