Vandaag in Brabant: uitspraak in de verkrachtingszaak uit 1997

EINDHOVEN - Den 46-jarige man uit Den Bosch die twee weken geleden een celstraf tegen zich hoorde eisen voor het verkrachten van een blinde vrouw in 1997, hoort vandaag wat voor straf hij krijgt. Verder wordt er gecontroleerd op vuurwerk en praten we na over de mysterieuze vondst van natte kleren gisteren in Breda.

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?





De vrouw is al 20 jaar bang om met het openbaar vervoer en taxi's te reizen, terwijl dit vanwege haar handicap wel de enige manier is. Het OM eiste eerder een celstraf van vijf jaar en een boete tegen de verdachte.

BOA's hebben het er druk mee deze dagen. Overal in Brabant zijn al af en toe vuurwerkknallen te horen. De BOA's gaan er in zo'n geval direct op af om te kijken wat er aan de hand is. Omroep Brabant loopt vandaag een dagje met een BOA in Uden mee.

In noord en west Brabant is er in de ochtend sprake van dichte mist, geleidelijk lost de grijzigheid op. Daarna zonnige perioden, het meest in het oosten van de provincie. Het wordt circa 3 graden bij weinig wind. Komende nacht meer bewolking en temperaturen van 1 tot 3 graden onder het vriespunt.

Een raadselachtige zoektocht in Breda. Op de trap van de rechtbank vond de politie donderdagavond natte kleren en foto's. Een waterspoor leidde naar de Sluissingel. Duikers hebben in het water gezocht, maar konden niemand vinden.

Het WK darts heeft wel wat weg van carnaval. Fans die de wedstrijden bezoeken doen erg hun best om zo origineel mogelijk verkleed te gaan. In de zaal, waar de duels worden gespeeld, heerst ook altijd een uitgelaten sfeer. Een lookalike van Michael van Gerwen stal de afgelopen dagen de show.

Er zijn oplichters actief die een slaatje proberen te slaan uit de hartverwarmende acties rondom de zesjarige Tijn uit Hapert. Donderdag kwamen de eerste meldingen binnen over berichten en inzamelingsacties waarin oplichters geld proberen af te troggelen. Dream or Donate, een internationaal platform voor online crowdfunding, meldt aan Omroep Brabant dat een valse actiepagina per direct is verwijderd.