PSV, Boef, Wassila Hachchi of Willem Vink, wie is de 'verliezer' van 2016?

EINDHOVEN - Nog een dag en dan is het 2017. Een ideaal moment om terug te blikken op het jaar 2016. Dit doet Omroep Brabant met 'eindejaarspolls'. Vandaag zijn we benieuwd wie volgens jou 'de verliezer van dit jaar' is.

PSV

De voetballers van PSV konden met tevredenheid terugkijken op het seizoen 2015-2016, waarin ze kampioen werden én knap de tweede ronde van de Champions League bereikten. Maar de eerste helft van dit nieuwe seizoen valt de club uit Eindhoven toch tegen. Er wordt amper gescoord - met name in het eigen Philips Stadion - en de ploeg werd al uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De Champions League eindigde - weliswaar in een zware poule - in een teleurstelling - PSV werd vierde en liep zo zelfs een plekje in de Europa League mis - en in de reguliere competitie heeft PSV al acht punten achterstand op koploper Feyenoord.





De Tilburgse rapper Boef zette agenten voor schut in zijn vlogs. Hij filmde onder meer hoe agenten in Tilburg zijn vriend achtervolgden die net - onder Boefs aanmoedigingen - uit een politieauto was ontsnapt. Tegen de agenten zegt hij: "Je was niet snel genoeg, vriend. Dat gaat je sowieso een streep kosten." Na de achtervolging sprak Boef de agente die even daarvoor in de politiewagen achter het stuur zat aan: "Jij zat gaat je baan misschien verliezen. 'Zij' of 'hij' of wat dan ook? Ik weet het echt niet. Serieus. Beledig ik je? Wat ben je? Moet ik je 'het' noemen?" Volgens PvdA'er Ahmed Marcouch moeten agenten die tijdens hun werk door dit soort treitervloggers’ in beeld worden genomen dit ook naderhand nog bekopen met beledigingen of zelfs bedreigingen. Dit heeft invloed op hun privéleven. Ook hun gezinnen zouden hieronder lijden.Het gedrag van de Bredase Wassila Hachchi riep begin dit jaar veel vraagtekens op. De politica stopte in januari plotseling als Kamerlid. Ze verhuisde naar Amerika, waar ze zich in wilde zetten voor de presidentscampagne van Hillary Clinton . Ze was vervolgens dagenlang in geen velden of wegen te bekennen en nam een tijd lang haar telefoon niet meer op. De handelswijze van Hachchi zorgde bij D66 voor onrust en boosheid, omdat haar plotselinge vertrek 'het imago van de partij beschadigde'.Vlogger Willem Vink uit Sambeek sprong begin juni samen met Jimmy van Vonderen op het dak van een Veolia-trein en reden mee van Nijmegen naar Molenhoek. Allemaal om te kunnen pronken op een internet met een mooi spectaculair filmpje. Dat het levensgevaarlijk is wat ze deden, daar stonden ze niet bij stil. In september drong Vink De Kuip binnen en kon hij, terwijl hij zich voordeed als journalist, de wedstrijd tegen Manchester United bij wonen. Dit grapje leverde hem een stadionverbod op.