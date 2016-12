Huis Etten-Leur flink beschadigd door vuurwerkbom

ETTEN-LEUR - Een vuurwerkbom heeft in de nacht van donderdag op vrijdag grote schade aangericht bij een huis aan de Kwartel in Etten-Leur.

De bewoners, een vrouw en haar twee kinderen, werden rond kwart over vijf wakker van een enorme knal. Twee ramen, in de voordeur en de gang, sneuvelden.





Gordijn brandt

Het huis stond vol rook omdat een gordijn vlam vatte.



Een man die zijn hond uitliet, zag twee jongens wegrennen. Of dit huis willekeurig of doelbewust is gekozen is nog onduidelijk. De erg geschrokken bewoonster zegt niet te weten wie hen zoiets aan zou willen doen.