Boxmeer zamelt geld in voor uitgezet Armeens gezin: 'Het blijven Boxmerenaars'

BOXMEER - De SP in Boxmeer blijft zich inzetten voor de uitgezette Armeen Hosep Khachatryan en zijn gezin. Begin december moest het gezin Nederland verlaten omdat de asielzoeker in 1999 bij aankomst in Nederland heeft gelogen over zijn ware identiteit. Sindsdien zamelt de SP geld in om het gezin te ondersteunen en de koude Armeense winter door te helpen.

Bij vertrek naar Armenië mocht het gezin Khachatryan twintig kilo bagage meenemen. Na jaren strijd moest het gezin alsnog Nederland verlaten. De lokale SP zette zich al die tijd in voor het gezin en trekt zich de zaak enorm aan. "Ze hebben hier zestien jaar gewoond. Het blijven Boxmerenaars", aldus Theo Weenink van SP Boxmeer. "De kinderen zijn hier opgegroeid en de vrouw van Hosep is in verwachting, dus je trekt het je gewoon aan."



Vader Hosep kwam op 16-jarige leeftijd naar Nederland toe. Op advies van zijn oom gaf hij niet zijn ware naam op. Toen hij dit in 2010 opbichtte, werd zijn verblijfsvergunning ingetrokken . Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) speelde een eerdere veroordeling ook mee bij de beslissing. Hosep werd een aantal jaar geleden veroordeeld voor geweld tegen een politieagent.Mensen die zich het lot van het gezin aantrekken kunnen geld doneren. Dat gaat volgens Weenink direct naar de rekening van Hosep. "Op deze manier kan hij warme kleding kopen voor de winter. Die is namelijk begonnen in Armenië en de temperaturen kunnen dalen tot -15 graden Celcius." Sinds het vertrek van het gezin is er nog intensief contact met Hosep. Hij laat zo weten wat de Armeen en zijn gezin nodig hebben.Op dit moment staat de teller tussen de €1500 en €2000 euro. "Het gaat nog niet zo hard als we zouden willen", vertelt Weenink. "Maar hopelijk krijgen ze hiermee een warme winter." Via nieuwjaarskaarten probeert de SP de mensen extra te motiveren om geld te doneren voor het gezin.Het gezin Khachatryan is ondertussen ingetrokken bij een tante van de familie in Armenië. Daar wachten ze nu de uitspraak van het Europese Hof af. Hosep is volgens de SP Boxmeer wel druk op zoek naar een huis wat ze kunnen betalen.Hoewel de donaties meer dan welkom zijn bij Hosep en zijn familie wil het gezin daar niet afhankelijk van blijven. "Hosep heeft me vertelt dat hij wil werken aan zijn toekomst in Armenië", aldus de SP'er. Met een beetje hulp vanuit Nederland werkt hij daar hard voor. Op dit moment is er een busje met lasapparatuur onderweg naar Armenië zodat Hovsep een eigen bedrijfje kan starten. Weenink: "Hij is een goede lasser dus dat moet goedkomen."