Natte kleren-mysterie Breda: politie zoekt naar vrouw zonder schoenen

BREDA - De politie in Breda en omgeving is op zoek naar een vrouw die op haar blote voeten zou rondlopen.

LEES OOK: Mysterie: natte kleren, kinderrugzakjes en foto’s gevonden in Breda



De politie heeft het sterke vermoeden dat de vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, iets te maken heeft met de kleding, kinderrugzakjes en foto’s die donderdagavond in de Sluissingel zijn gevonden. “Er stond nog een paar schoenen bij de waterkant. De vrouw is bekend bij verschillende instanties”, zegt een politiewoordvoerder.



Duikers van de brandweer speurden donderdagavond nog in de singel na de vondst verschillende kledingstukken. Volgens de politie wordt vandaag niet meer in het water gezocht. “We zijn nog wel op zoek naar getuigen die de vrouw rond negen uur aan de waterkant hebben gezien”, aldus de woordvoerder.