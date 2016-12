Frans is ernstig ziek, maar er is geen geld voor zijn uitvaart

EINDHOVEN - Eindhovenaar Frans van der Kleijn is ernstig ziek, uitbehandeld en hij heeft geen overlijdensverzekering. Zijn familie hoopt via crowdfunding zesduizend euro bij elkaar te krijgen om de uitvaart van Frans te kunnen betalen. "Zodat Frans en zijn gezin zich daar alvast niet om hoeven te bekommeren."

"Twee jaar geleden viel Frans van een steiger op zijn werk", vertelt zus Lia Smit-Van der Kleijn. "Toen is zijn schouder verbrijzeld. Daar is hij aan geopereerd. Een jaar later kreeg hij last van zijn schouder en borst aan de ándere kant. Op een foto die ze daarvan maakten, was niets te zien. Maar acht maanden later, bij een second opinion, bleek er een tumor ter grootte van een appel in zijn long te zitten."



'Door een hel'

In het VU Medisch Centrum in Amsterdam is vervolgens Frans' long verwijderd. "Maar de tumor was helemaal doorgedrongen tot in zijn wervels", vertelt Smit-Van der Kleijn. "Die hebben ze vervolgens ook weggehaald en ze hebben een soort stellage gemaakt. Die operatie - die nog nooit was uitgevoerd - duurde twee dagen. Op zich dachten wij dat Frans daar best goed uitkwam, maar hij bleef pijn houden. Daarna is hij naar een verzorgingshuis gegaan. Daar heeft hij maanden gezeten. Hij is één nacht thuis geweest en toen is hij weer met spoed opgenomen. De 'stellage' zat los. Toen is hij terruggebracht naar het VU Medisch Centrum en opnieuw geopereerd, maar alles bleek aangetast."



Vorige week kreeg Frans het bericht dat hij uitbehandeld was. "Hij heeft acht maanden constant in het ziekenhuis gelegen. Op één dag na..."



Tijd besteden aan elkaar

"Het laatste halfjaar zijn Frans, zijn partner Marinda en hun 7-jarige dochtertje Ashley door een ware hel moeten gaan", verzucht Smit-Van der Kleijn. En daar kwam bovenop dat hij - toen hij de diagnose kanker kreeg - niet was verzekerd. "Voor zijn vriendin en dochter was dit wel verzorgd, maar hij was zichzelf vergeten. Helaas is het met zorgverzekeringen net als met een huis: je kunt een brandend huis niet verzekeren..."



Frans gaat maandag naar een hospice. Hij heeft 'nog enkele weken te leven'. De familie wil dat Frans, Marinda en Ashley de tijd die ze nog hebben, kunnen besteden aan elkaar en nog een beetje kunnen genieten van het leven. "En vooral niet hoeven denken aan financiën en andere ellendige zaken."