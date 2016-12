Voetganger ernstig gewond na aanrijding in Breda

BREDA - Een voetganger is vrijdagochtend rond halftwaalf zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Graaf Engelbertlaan in Breda. Het slachtoffer werd op een oversteekplaats geschept door een auto, die zwaar beschadigd raakte.

Er zijn drie ambulances bij het ongeval aanwezig. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen. Het kruispunt nabij de snelweg is deels afgezet. De weg richting het centrum is nog open.