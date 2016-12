Deze baby heeft het mooiste (en langste!) haar van 2016

EINDHOVEN - Ze is pas drie maanden oud maar heeft een bos haar waar veel volwassenen jaloers op zouden zijn. De kleine Scarlett Rosie uit Eindhoven krijgt overal waar ze komt aandacht vanwege haar uitzonderlijk lange haar.

“Toen Scarlett werd geboren was het eerste wat de verloskundige zei: ‘ik zie een bos haar!’”, vertelt kersverse moeder Lenore Peels (33). De baby heeft het in ieder geval van haar moeder geërfd, want ook Lenore was als baby al gezegend met veel haar, maar het was niet zo lang als dat van haar dochtertje.



Heel veel reacties

“Het is niet normaal hoeveel reacties wij krijgen. Overal waar we komen houden ze me aan en krijgen we opmerkingen over hoeveel haar onze dochter heeft. Bij de kinderopvang zeiden ze zelfs dat ze nog nooit een baby hadden gezien met zulk lang haar.”



Natuurlijk is het prachtig, een baby’tje met zoveel haar, maar het haar van Scarlett Rosie is wel een beetje ontembaar volgens Lenore. “Het staat echt alle kanten op en blijft altijd omhoog staan!”



Bijzonder

Bij verloskundigepraktijk Clair de Lune in Eindhoven zien ze af en toe baby's met een goede bos haar, maar toch niet zo lang als dat van Scarlett. "Dat je er in feite een staartje in kan leggen is heel bijzonder!", vertelt verloskundige Marinke van Maasakkers.