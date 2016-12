'Eindhoven mag restauratie 'homo onvriendelijke' Catharinakerk niet dwarsbomen'

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven mag de restauratie van het monumentale orgel van de Catharinakerk niet dwarsbomen vanwege een conflict is met de pastoor. Dat antwoordt minister Ronald Plasterk naar aanleiding van Kamervragen over de kwestie.

Het conflict tussen de Eindhovense rooms-katholieke kerk en de gemeente sleept volgens Trouw 'al een tijdje voort'. De gemeente wil de drie ton kostende restauratie van het orgel alleen betalen als de pastoor zich soepeler opstelt. Het is de D66-wethouder een doorn in het oog dat René Wilmink een 'roze viering' en een carnavalsmis weigerde en een begrafenis afzegde toen bleek dat de nabestaanden geen 'kerkelijke accenten' wensten.



Bruikleenconstructie

Volgens de krant is de kwestie ingewikkeld omdat er sprake is van een bruikleenconstructie. De gemeente is verantwoordelijk voor de kerk en het orgel, maar toen het gebouw en instrument in 1974 eigendom werden van de overheid werd ook afgesproken dat de parochie de kerk mag blijven gebruiken.



De minister vindt dat de gemeente zich aan die afspraken moet houden. In zijn oordeel weegt Plasterk ook mee dat het orgel onder de Monumentenwet valt. De plicht tot herstel staat volgens de minister 'geheel los' van de wijze waarop de gemeente over de geloofsopvattingen denkt.