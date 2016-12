Team de Rooy met meerdere podiumkandidaten naar Dakar Rally 2017

SON - Truckrijder Gerard de Rooy won afgelopen januari voor de tweede keer de Dakar Rally. Daarmee ging hij de geschiedenisboeken in als de beste Nederlandse Dakardeelnemer ooit. Het zorgde ervoor dat de transportondernemer uit Son met een andere intentie naar Zuid-Amerika reisde. "Winnen is voor mij niet meer persé nodig."

"Het was heel mooi om de rally voor de tweede keer te winnen, maar de eerste keer was specialer", geeft De Rooy eerlijk toe. "Er was veel meer aandacht van de pers. Van alles en iedereen eigenlijk. Toen ik afgelopen januari na de tweede overwinning weer thuis kwam ging ik alweer vrij snel over tot de orde van de dag."



Het 'heilige moeten' lijkt er dus een beetje af bij de Rooy, al zal hij zijn gaspedaal niet minder ver induwen dit keer. "Natuurlijk win je nog altijd het liefste zelf, maar als dat er niet inzit dan help ik graag een ploeggenoot om te winnen."



Van Genugten wil op podium

Eén van die ploeggenoten is Ton van Genugten uit Eersel. Hij ontwikkelde zich de laatste jaren stormachtig en is klaar om een gooi te doen naar het podium. "Een podiumplek zou wel mooi zijn ja. De vrachtwagen en het team zijn goed genoeg, dus het zou moeten kunnen", zegt Van Genugten met enige bravour, om er aan toe te voegen: "Maar misschien kunnen we beter achteraf nog een keer praten."



Van Genugten hoeft zich in ieder geval niet meer in te houden voor een kopman en kan dus voor eigen kansen rijden. Samen met Gerard de Rooy, de Argentijn Federico Villagra en Wuf van Ginkel gaat hij proberen om in ieder geval één groene truck op het podium van de Dakar Rally 2017 te krijgen.



Start Dakar Rally

De Dakar Rally begint zondag met de podiumceremonie in Paraguay, daarna trekt de rally ook nog door Bolivia en Argentinië.