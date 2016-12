Schipper die tegen Thompsonbrug in Grave botste is aangehouden

GRAVE - De politie heeft vrijdagochtend in het ziekenhuis de 52-jarige schipper uit Slowakije aangehouden die donderdagnacht tegen de Thompsonbrug botste.

De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van deze aanvaring. Specialisten van de Landelijke Eenheid zijn bezig met onderzoek aan het schip.



De schipper werd aangehouden voor verder verhoor. Ook is er bloed afgenomen om te kunnen zien of hij misschien gedronken had.