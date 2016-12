Topdarter Peter Wright neemt Brabantsjaal mee naar huis

LONDEN - Peter Wright is een van de opvallendste darters op het WK. Zeker qua voorkomen. De Schot besteedt veel aandacht aan zijn haar en kleding. De kwartfinale tegen James Wade speelt hij vrijdagmiddag in de Brabantse kleuren.

Urenlang is de vrouw van Wright bezig geweest om het haar zo te krijgen. Dat is niets ongebruikelijks, want voor ieder duel haalt de nummer drie van de wereld iets speciaals uit.



Voor de wedstrijd tegen Wade deed Wright een interview. Daarbij viel zijn oog op een stapel met Brabantsjalen. Die heeft verslaggever Joost van Erp meegenomen naar Londen. Wright wilde er wel eentje hebben en ging met Van Erp op de foto.





Omdat de sjaal zo mooi past bij de rest van zijn outfit, hebben we Wright gevraagd om met Brabantsjaal om de nek het podium te betreden. Dat deed de Schot helaas niet. Maar de sjaal gaat wel mee naar Livingston.Er zijn trouwens meerdere Brabantsjalen uitgedeeld aan dartfans in Londen. Mocht je er toevallig eentje voorbij zien komen op tv, tijdens de wedstrijden, maak er een foto van en stuur deze naar Omroep Brabant. Wellicht win jij er dan zelf eentje!